Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Rentable Siltronic-Investition?
|
29.09.2026 10:03:33
TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Siltronic-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 137,45 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Siltronic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 72,754 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 227,36 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Anteils am 28.09.2026 auf 71,85 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47,73 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Siltronic belief sich zuletzt auf 2,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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