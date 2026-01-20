TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Siltronic-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das Siltronic-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Siltronic-Anteile bei 139,05 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Siltronic-Papier investiert hätte, befänden sich nun 71,917 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.01.2026 3 775,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 52,50 EUR belief. Mit einer Performance von -62,24 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Siltronic eine Börsenbewertung in Höhe von 1,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at