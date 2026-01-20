Siltronic Aktie

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

Profitable Siltronic-Investition? 20.01.2026 10:04:06

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Siltronic-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das Siltronic-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Siltronic-Anteile bei 139,05 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Siltronic-Papier investiert hätte, befänden sich nun 71,917 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.01.2026 3 775,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 52,50 EUR belief. Mit einer Performance von -62,24 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Siltronic eine Börsenbewertung in Höhe von 1,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

13.01.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Siltronic Neutral UBS AG
06.11.25 Siltronic Hold Deutsche Bank AG
29.10.25 Siltronic Halten DZ BANK
29.10.25 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich eine Spur tiefer. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.
