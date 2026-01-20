Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Profitable Siltronic-Investition?
|
20.01.2026 10:04:06
TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Siltronic-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Siltronic-Anteile bei 139,05 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Siltronic-Papier investiert hätte, befänden sich nun 71,917 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.01.2026 3 775,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 52,50 EUR belief. Mit einer Performance von -62,24 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Siltronic eine Börsenbewertung in Höhe von 1,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siltronic AG
|
09:28
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
19.01.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zurück (finanzen.at)
|
19.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX fällt (finanzen.at)
|
19.01.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
19.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX leichter (finanzen.at)
Analysen zu Siltronic AG
|13.01.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.25
|Siltronic Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.07.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|12.11.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|28.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Siltronic AG
|50,20
|-5,99%