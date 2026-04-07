TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Siltronic von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Siltronic-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Siltronic-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Siltronic-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 67,50 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Siltronic-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,815 Siltronic-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 788,89 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Papiers am 02.04.2026 auf 53,25 EUR belief. Damit wäre die Investition um 21,11 Prozent gesunken.

Der Siltronic-Wert an der Börse wurde auf 1,60 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at