TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Siltronic von vor 5 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Siltronic-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Siltronic-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Siltronic-Anteile bei 139,70 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,716 Siltronic-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 03.08.2026 56,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 78,60 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 43,74 Prozent.

Siltronic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at