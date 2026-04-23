SMA Solar Aktie

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WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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Lohnende SMA Solar-Anlage? 23.04.2026 10:03:25

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: Hätte sich eine Anlage in SMA Solar von vor 5 Jahren rentiert?

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: Hätte sich eine Anlage in SMA Solar von vor 5 Jahren rentiert?

Wer vor Jahren in SMA Solar eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden SMA Solar-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SMA Solar-Anteile bei 48,48 EUR. Bei einem SMA Solar-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 206,271 SMA Solar-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 933,99 EUR, da sich der Wert einer SMA Solar-Aktie am 22.04.2026 auf 48,16 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,66 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete SMA Solar eine Marktkapitalisierung von 1,68 Mrd. Euro. Die SMA Solar-Aktie wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der SMA Solar-Anteilsschein bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SMA Solar Technology AG

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