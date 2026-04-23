SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Lohnende SMA Solar-Anlage?
|
23.04.2026 10:03:25
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: Hätte sich eine Anlage in SMA Solar von vor 5 Jahren rentiert?
Heute vor 5 Jahren wurden SMA Solar-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SMA Solar-Anteile bei 48,48 EUR. Bei einem SMA Solar-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 206,271 SMA Solar-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 933,99 EUR, da sich der Wert einer SMA Solar-Aktie am 22.04.2026 auf 48,16 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,66 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete SMA Solar eine Marktkapitalisierung von 1,68 Mrd. Euro. Die SMA Solar-Aktie wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der SMA Solar-Anteilsschein bei 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
24.04.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
24.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.04.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
24.04.26
|EQS-HV: SMA Solar Technology AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.06.2026 in Niestetal mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
|
24.04.26
|XETRA-Handel: TecDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
24.04.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX mittags schwächer (finanzen.at)
|
24.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu SMA Solar AG
|24.04.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|51,60
|5,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.