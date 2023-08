TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes SMA Solar-Investment eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SMA Solar-Aktien verdienen können.

Die SMA Solar-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27,72 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die SMA Solar-Aktie investierten, hätten nun 360,750 Anteile im Besitz. Die gehaltenen SMA Solar-Aktien wären am 09.08.2023 29 942,28 EUR wert, da der Schlussstand 83,00 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +199,42 Prozent.

Insgesamt war SMA Solar zuletzt 2,90 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des SMA Solar-Papiers fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SMA Solar-Papiers auf 48,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at