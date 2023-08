TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes SMA Solar-Investment eingefahren

Wer vor Jahren in SMA Solar eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das SMA Solar-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des SMA Solar-Papiers betrug an diesem Tag 50,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 198,807 SMA Solar-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 840,95 EUR, da sich der Wert einer SMA Solar-Aktie am 30.08.2023 auf 74,65 EUR belief. Damit wäre die Investition um 48,41 Prozent gestiegen.

SMA Solar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,63 Mrd. Euro. SMA Solar-Papiere wurden am 27.06.2008 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des SMA Solar-Papiers lag damals bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

