SMA Solar Aktie

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WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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Hochrechnung 17.09.2026 10:03:26

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SMA Solar-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden SMA Solar-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des SMA Solar-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 31,18 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die SMA Solar-Aktie investierten, hätten nun 320,718 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 735,73 EUR, da sich der Wert einer SMA Solar-Aktie am 16.09.2026 auf 55,30 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 77,36 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar belief sich zuletzt auf 1,94 Mrd. Euro. Am 27.06.2008 wagte die SMA Solar-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann das SMA Solar-Papier bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SMA Solar Technology AG

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