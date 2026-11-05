SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Frühes Investment
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05.11.2026 10:03:20
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde die SMA Solar-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des SMA Solar-Papiers betrug an diesem Tag 41,06 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,435 SMA Solar-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 54,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,88 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,88 Prozent gesteigert.
Der SMA Solar-Wert an der Börse wurde auf 1,77 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der SMA Solar-Papiere an der Börse XETRA war der 27.06.2008. Der Erstkurs der SMA Solar-Aktie belief sich damals auf 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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