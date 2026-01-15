TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in SMA Solar-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 15.01.2025 wurden SMA Solar-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,10 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,211 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 203,73 EUR, da sich der Wert einer SMA Solar-Aktie am 14.01.2026 auf 32,80 EUR belief. Damit wäre die Investition 103,73 Prozent mehr wert.

SMA Solar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,17 Mrd. Euro. Das SMA Solar-Papier wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des SMA Solar-Papiers lag damals bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at