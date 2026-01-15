SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 15.01.2026 10:03:27

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in SMA Solar-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 15.01.2025 wurden SMA Solar-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,10 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,211 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 203,73 EUR, da sich der Wert einer SMA Solar-Aktie am 14.01.2026 auf 32,80 EUR belief. Damit wäre die Investition 103,73 Prozent mehr wert.

SMA Solar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,17 Mrd. Euro. Das SMA Solar-Papier wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des SMA Solar-Papiers lag damals bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: SMA Solar Technology AG

Nachrichten zu SMA Solar AG

mehr Nachrichten