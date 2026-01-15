SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Investmentbeispiel
|
15.01.2026 10:03:27
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen
Am 15.01.2025 wurden SMA Solar-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,10 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,211 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 203,73 EUR, da sich der Wert einer SMA Solar-Aktie am 14.01.2026 auf 32,80 EUR belief. Damit wäre die Investition 103,73 Prozent mehr wert.
SMA Solar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,17 Mrd. Euro. Das SMA Solar-Papier wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des SMA Solar-Papiers lag damals bei 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX sackt zum Start des Freitagshandels ab (finanzen.at)
|
15.01.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für SMA Solar auf 36 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)