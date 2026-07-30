SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Performance im Blick
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30.07.2026 10:03:24
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die SMA Solar-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die SMA Solar-Anteile bei 20,82 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 48,031 SMA Solar-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 524,02 EUR, da sich der Wert eines SMA Solar-Anteils am 29.07.2026 auf 52,55 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 152,40 Prozent gleich.
Der Marktwert von SMA Solar betrug jüngst 1,73 Mrd. Euro. Das SMA Solar-Papier wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines SMA Solar-Anteils lag damals bei 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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