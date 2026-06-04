TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in SMA Solar-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit SMA Solar-Anteilen statt. Der Schlusskurs der SMA Solar-Aktie betrug an diesem Tag 18,36 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hat, hat nun 544,662 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.06.2026 gerechnet (64,20 EUR), wäre das Investment nun 34 967,32 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 249,67 Prozent angezogen.

SMA Solar war somit zuletzt am Markt 2,23 Mrd. Euro wert. Die SMA Solar-Aktie wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des SMA Solar-Anteils belief sich damals auf 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at