TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 02.11.2020 wurde das SMA Solar-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 37,04 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die SMA Solar-Aktie investierten, hätten nun 269,978 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 929,81 EUR, da sich der Wert eines SMA Solar-Papiers am 01.11.2023 auf 55,30 EUR belief. Mit einer Performance von +49,30 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

SMA Solar wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,00 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der SMA Solar-Aktie an der Börse XETRA war der 27.06.2008. Ein SMA Solar-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at