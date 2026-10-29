SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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Lukrative SMA Solar-Investition? 29.10.2026 10:03:33

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren verloren

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in SMA Solar-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades SMA Solar-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 56,60 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 176,678 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2026 gerechnet (49,50 EUR), wäre das Investment nun 8 745,58 EUR wert. Mit einer Performance von -12,54 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

SMA Solar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,72 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der SMA Solar-Aktie fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SMA Solar-Anteils auf 48,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SMA Solar Technology AG

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