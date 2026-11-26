Anleger, die vor Jahren in SMA Solar-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem SMA Solar-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 57,90 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,727 Anteilen. Die gehaltenen SMA Solar-Papiere wären am 25.11.2026 72,88 EUR wert, da der Schlussstand 42,20 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -27,12 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar belief sich zuletzt auf 1,49 Mrd. Euro. Am 27.06.2008 fand der erste Handelstag des SMA Solar-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des SMA Solar-Papiers belief sich damals auf 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at