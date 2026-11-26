SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Lukrativer SMA Solar-Einstieg?
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26.11.2026 10:03:22
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem SMA Solar-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 57,90 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,727 Anteilen. Die gehaltenen SMA Solar-Papiere wären am 25.11.2026 72,88 EUR wert, da der Schlussstand 42,20 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -27,12 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar belief sich zuletzt auf 1,49 Mrd. Euro. Am 27.06.2008 fand der erste Handelstag des SMA Solar-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des SMA Solar-Papiers belief sich damals auf 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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