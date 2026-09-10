TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMA Solar von vor 5 Jahren verdient

Am 10.09.2021 wurde die SMA Solar-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das SMA Solar-Papier an diesem Tag bei 37,10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 26,954 SMA Solar-Aktien im Depot. Die gehaltenen SMA Solar-Papiere wären am 09.09.2026 1 664,42 EUR wert, da der Schlussstand 61,75 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +66,44 Prozent.

SMA Solar wurde am Markt mit 2,21 Mrd. Euro bewertet. Der SMA Solar-Börsengang fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des SMA Solar-Papiers lag damals bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at