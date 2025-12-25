SMA Solar Aktie
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das SMA Solar-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die SMA Solar-Aktie bei 67,85 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,738 SMA Solar-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 33,22 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 489,61 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 51,04 Prozent.
Zuletzt ergab sich für SMA Solar eine Börsenbewertung in Höhe von 1,15 Mrd. Euro. Am 27.06.2008 wurden SMA Solar-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der SMA Solar-Aktie belief sich damals auf 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|27.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
