TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden SMA Solar-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren SMA Solar-Anteile 86,40 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,157 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 56,81 EUR, da sich der Wert eines SMA Solar-Papiers am 10.06.2026 auf 49,08 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 43,19 Prozent.

Alle SMA Solar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,78 Mrd. Euro. Die SMA Solar-Aktie wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ein SMA Solar-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at