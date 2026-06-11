SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|SMA Solar-Investment im Blick
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11.06.2026 10:03:36
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden SMA Solar-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren SMA Solar-Anteile 86,40 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,157 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 56,81 EUR, da sich der Wert eines SMA Solar-Papiers am 10.06.2026 auf 49,08 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 43,19 Prozent.
Alle SMA Solar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,78 Mrd. Euro. Die SMA Solar-Aktie wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ein SMA Solar-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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