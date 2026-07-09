SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|SMA Solar-Investmentbeispiel
|
09.07.2026 10:03:25
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem SMA Solar-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 97,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,272 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SMA Solar-Aktie auf 53,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 553,16 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 553,16 EUR entspricht einer negativen Performance von 44,68 Prozent.
SMA Solar war somit zuletzt am Markt 1,83 Mrd. Euro wert. SMA Solar-Papiere wurden am 27.06.2008 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SMA Solar-Anteils auf 48,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
09.07.26
|EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
08.07.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
08.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
08.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
08.07.26