TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem SMA Solar-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 97,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,272 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SMA Solar-Aktie auf 53,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 553,16 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 553,16 EUR entspricht einer negativen Performance von 44,68 Prozent.

SMA Solar war somit zuletzt am Markt 1,83 Mrd. Euro wert. SMA Solar-Papiere wurden am 27.06.2008 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SMA Solar-Anteils auf 48,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at