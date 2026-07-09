SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMA Solar-Investmentbeispiel 09.07.2026 10:03:25

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SMA Solar-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem SMA Solar-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 97,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,272 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SMA Solar-Aktie auf 53,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 553,16 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 553,16 EUR entspricht einer negativen Performance von 44,68 Prozent.

SMA Solar war somit zuletzt am Markt 1,83 Mrd. Euro wert. SMA Solar-Papiere wurden am 27.06.2008 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SMA Solar-Anteils auf 48,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: SMA Solar Technology AG

Nachrichten zu SMA Solar AG

mehr Nachrichten