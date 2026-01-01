SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMA Solar-Anlage 01.01.2026 10:03:37

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in SMA Solar-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden SMA Solar-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des SMA Solar-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 55,95 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,873 SMA Solar-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 30.12.2025 609,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,08 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 609,12 EUR entspricht einer negativen Performance von 39,09 Prozent.

Zuletzt verbuchte SMA Solar einen Börsenwert von 1,18 Mrd. Euro. Am 27.06.2008 wurden SMA Solar-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein SMA Solar-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: SMA Solar Technology AG

Nachrichten zu SMA Solar AGmehr Nachrichten

Analysen zu SMA Solar AGmehr Analysen

27.11.25 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.25 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SMA Solar AG 34,06 2,53% SMA Solar AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:35 Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
02:35 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.01.26 4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen