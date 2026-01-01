SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|SMA Solar-Anlage
|
01.01.2026 10:03:37
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden SMA Solar-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des SMA Solar-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 55,95 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,873 SMA Solar-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 30.12.2025 609,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,08 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 609,12 EUR entspricht einer negativen Performance von 39,09 Prozent.
Zuletzt verbuchte SMA Solar einen Börsenwert von 1,18 Mrd. Euro. Am 27.06.2008 wurden SMA Solar-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein SMA Solar-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu SMA Solar AGmehr Analysen
|27.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|34,06
|2,53%