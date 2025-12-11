TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte eine SMA Solar-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in SMA Solar-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem SMA Solar-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 43,32 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hat, hat nun 230,867 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.12.2025 auf 37,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 565,16 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,35 Prozent eingebüßt.

SMA Solar markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,23 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der SMA Solar-Aktie fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Ein SMA Solar-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at