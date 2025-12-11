SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Profitabler SMA Solar-Einstieg?
|
11.12.2025 10:03:31
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte eine SMA Solar-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem SMA Solar-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 43,32 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hat, hat nun 230,867 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.12.2025 auf 37,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 565,16 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,35 Prozent eingebüßt.
SMA Solar markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,23 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der SMA Solar-Aktie fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Ein SMA Solar-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.