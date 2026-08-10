SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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Performance unter der Lupe 10.08.2026 10:03:54

TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie Investoren gebracht.

Das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier an diesem Tag bei 21,45 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,662 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien wären am 07.08.2026 387,88 EUR wert, da der Schlussstand 83,20 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 287,88 Prozent gesteigert.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,59 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 79,85 -4,08% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

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