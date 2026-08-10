SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Performance unter der Lupe
|
10.08.2026 10:03:54
TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 3 Jahren eingebracht
Das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier an diesem Tag bei 21,45 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,662 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien wären am 07.08.2026 387,88 EUR wert, da der Schlussstand 83,20 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 287,88 Prozent gesteigert.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,59 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
15:58
|TecDAX aktuell: TecDAX am Montagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15:58
|XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
10:03
|TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|06.08.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|11.05.26
|SUSS MicroTec Halten
|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|79,85
|-4,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX kaum verändert -- Unterschiedliche Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen sind sich uneins. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.