TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile bei 19,66 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 508,647 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 773,14 EUR, da sich der Wert eines SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiers am 02.01.2026 auf 40,84 EUR belief. Mit einer Performance von +107,73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wurde am Markt mit 780,68 Mio. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at