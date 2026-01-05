SUSS MicroTec Aktie

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investition im Blick 05.01.2026 10:03:53

TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile bei 19,66 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 508,647 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 773,14 EUR, da sich der Wert eines SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiers am 02.01.2026 auf 40,84 EUR belief. Mit einer Performance von +107,73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wurde am Markt mit 780,68 Mio. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

02.12.25 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.25 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
18.11.25 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
18.11.25 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 SUSS MicroTec Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 43,42 1,16% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

