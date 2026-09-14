SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Langfristige Performance
|
14.09.2026 10:03:41
TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile an diesem Tag 24,75 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 404,040 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien. Die gehaltenen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien wären am 11.09.2026 28 848,48 EUR wert, da der Schlussstand 71,40 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 188,48 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) bezifferte sich zuletzt auf 1,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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