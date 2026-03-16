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SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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Frühe Anlage 16.03.2026 10:04:12

TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,75 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,581 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien. Die gehaltenen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien wären am 13.03.2026 154,84 EUR wert, da der Schlussstand 60,00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54,84 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) betrug jüngst 1,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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