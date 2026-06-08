TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile 39,22 EUR wert. Bei einem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,550 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile wären am 05.06.2026 229,47 EUR wert, da der Schlussstand 90,00 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 129,47 Prozent.

Der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Wert an der Börse wurde auf 1,72 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at