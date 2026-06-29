TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,54 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15,302 Anteile im Depot. Die gehaltenen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien wären am 26.06.2026 1 410,10 EUR wert, da der Schlussstand 92,15 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 310,10 Prozent angezogen.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at