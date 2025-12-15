TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie bei 7,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,985 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 500,97 EUR, da sich der Wert eines SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteils am 12.12.2025 auf 38,58 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 400,97 Prozent.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) war somit zuletzt am Markt 737,48 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at