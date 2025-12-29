TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie gebracht.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 15,12 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 661,376 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie auf 38,22 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 277,78 EUR wert. Damit wäre die Investition um 152,78 Prozent gestiegen.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) war somit zuletzt am Markt 730,59 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at