TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile an diesem Tag bei 21,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,762 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.02.2026 auf 50,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 238,10 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 138,10 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) belief sich zuletzt auf 955,78 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at