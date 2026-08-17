SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Rentable SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anlage?
|
17.08.2026 10:04:12
TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier an diesem Tag bei 24,45 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,900 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 83,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 415,13 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 241,51 Prozent.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,60 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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