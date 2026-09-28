SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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Rentables SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment? 28.09.2026 10:03:45

TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 29,60 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 33,784 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 270,27 EUR, da sich der Wert einer SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie am 25.09.2026 auf 67,20 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 127,03 Prozent erhöht.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wurde am Markt mit 1,28 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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