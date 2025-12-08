Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

SUSS MicroTec Aktie

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anlage im Blick 08.12.2025 10:04:39

TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 19,24 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 519,751 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 05.12.2025 auf 39,04 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 291,06 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 102,91 Prozent.

Am Markt war SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) jüngst 740,53 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

02.12.25 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.25 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
18.11.25 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
18.11.25 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 SUSS MicroTec Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 38,90 0,67% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

