TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätte eine Investition in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18,28 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert hat, hat nun 5,470 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 278,72 EUR, da sich der Wert eines SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteils am 30.10.2026 auf 50,95 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 178,72 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) eine Marktkapitalisierung von 973,93 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at