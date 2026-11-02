SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Lukrativer SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Einstieg?
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02.11.2026 10:03:52
TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätte eine Investition in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18,28 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert hat, hat nun 5,470 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 278,72 EUR, da sich der Wert eines SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteils am 30.10.2026 auf 50,95 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 178,72 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) eine Marktkapitalisierung von 973,93 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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