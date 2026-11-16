SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investition im Blick
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16.11.2026 10:03:29
TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5,48 EUR. Bei einem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 825,484 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 48,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88 170,87 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 781,71 Prozent vermehrt.
Am Markt war SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) jüngst 923,28 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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