SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Rentable SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anlage?
|
23.03.2026 10:04:34
TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 21,55 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46,404 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 684,45 EUR, da sich der Wert eines SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteils am 20.03.2026 auf 57,85 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 168,45 Prozent vermehrt.
Der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Wert an der Börse wurde auf 1,11 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
23.03.26
|Freundlicher Handel: TecDAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
23.03.26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
|
23.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht am Montagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
23.03.26