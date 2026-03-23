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SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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Rentable SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anlage? 23.03.2026 10:04:34

TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 21,55 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46,404 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 684,45 EUR, da sich der Wert eines SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteils am 20.03.2026 auf 57,85 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 168,45 Prozent vermehrt.

Der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Wert an der Börse wurde auf 1,11 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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