SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Langfristige Anlage
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15.06.2026 10:04:36
TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 25,80 EUR wert. Bei einem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38,760 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.06.2026 3 701,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 95,50 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 270,16 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) belief sich zuletzt auf 1,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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