TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie an diesem Tag 24,80 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,323 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 1 782,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 44,20 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +78,23 Prozent.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) war somit zuletzt am Markt 844,91 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at