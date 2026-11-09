SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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Profitable SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anlage? 09.11.2026 10:03:46

TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie an diesem Tag 24,80 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,323 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 1 782,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 44,20 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +78,23 Prozent.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) war somit zuletzt am Markt 844,91 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 44,94 0,76% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

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