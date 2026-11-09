SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Profitable SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anlage?
|
09.11.2026 10:03:46
TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie an diesem Tag 24,80 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,323 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 1 782,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 44,20 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +78,23 Prozent.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) war somit zuletzt am Markt 844,91 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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