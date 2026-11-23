SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investition im Blick
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23.11.2026 10:03:36
TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor einem Jahr verdient
Am 23.11.2025 wurde das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,74 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,151 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 43,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,19 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,19 Prozent zugenommen.
Alle SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 838,41 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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