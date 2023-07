TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe TeamViewer-Investition eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die TeamViewer-Aktie an diesem Tag 9,30 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 075,038 TeamViewer-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der TeamViewer-Aktie auf 14,37 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 448,29 EUR wert. Damit wäre die Investition 54,48 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für TeamViewer eine Börsenbewertung in Höhe von 2,40 Mrd. Euro. Am 25.09.2019 fand der erste Handelstag des TeamViewer-Papiers an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der TeamViewer-Anteilsschein bei 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at