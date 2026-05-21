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WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

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Lukrative TeamViewer-Investition? 21.05.2026 10:03:40

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren gekostet

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in TeamViewer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die TeamViewer-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren TeamViewer-Anteile 15,59 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TeamViewer-Aktie investiert, befänden sich nun 64,144 TeamViewer-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.05.2026 auf 5,77 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 370,11 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 370,11 EUR, was einer negativen Performance von 62,99 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete TeamViewer eine Marktkapitalisierung von 907,26 Mio. Euro. Das TeamViewer-IPO fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines TeamViewer-Anteils bei 26,25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com

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