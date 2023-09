TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes TeamViewer-Investment eingefahren

Am 14.09.2020 wurden TeamViewer-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des TeamViewer-Papiers betrug an diesem Tag 41,49 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die TeamViewer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 241,022 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.09.2023 3 922,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,28 EUR belief. Mit einer Performance von -60,77 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte TeamViewer einen Börsenwert von 2,73 Mrd. Euro. Das TeamViewer-Papier wurde am 25.09.2019 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein TeamViewer-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

