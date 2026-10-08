TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Profitable TeamViewer-Anlage?
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08.10.2026 10:03:23
TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren bedeutet
Die TeamViewer-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 15,83 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die TeamViewer-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,317 TeamViewer-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 6,73 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42,48 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 57,52 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Mrd. Euro. Das TeamViewer-Papier wurde am 25.09.2019 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der TeamViewer-Aktie belief sich damals auf 26,25 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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