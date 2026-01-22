TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Rentabler TeamViewer-Einstieg?
|
22.01.2026 10:03:51
TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde die TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 10,74 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das TeamViewer-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 931,532 TeamViewer-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 188,64 EUR, da sich der Wert einer TeamViewer-Aktie am 21.01.2026 auf 5,57 EUR belief. Damit wäre die Investition 48,11 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von TeamViewer belief sich zuletzt auf 849,19 Mio. Euro. TeamViewer-Papiere wurden am 25.09.2019 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines TeamViewer-Papiers auf 26,25 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
