Rentabler TeamViewer-Einstieg? 22.01.2026 10:03:51

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die TeamViewer-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 10,74 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das TeamViewer-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 931,532 TeamViewer-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 188,64 EUR, da sich der Wert einer TeamViewer-Aktie am 21.01.2026 auf 5,57 EUR belief. Damit wäre die Investition 48,11 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von TeamViewer belief sich zuletzt auf 849,19 Mio. Euro. TeamViewer-Papiere wurden am 25.09.2019 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines TeamViewer-Papiers auf 26,25 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com

