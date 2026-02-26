TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in TeamViewer-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurde die TeamViewer-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,34 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 65,210 TeamViewer-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des TeamViewer-Papiers auf 4,53 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 295,40 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 70,46 Prozent verringert.

Alle TeamViewer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 703,84 Mio. Euro. Der erste Handelstag der TeamViewer-Papiere an der Börse XETRA war der 25.09.2019. Damals wurde der erste Kurs eines TeamViewer-Anteils bei 26,25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at