TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Profitable TeamViewer-Anlage?
|
26.02.2026 10:03:25
TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde die TeamViewer-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,34 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 65,210 TeamViewer-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des TeamViewer-Papiers auf 4,53 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 295,40 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 70,46 Prozent verringert.
Alle TeamViewer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 703,84 Mio. Euro. Der erste Handelstag der TeamViewer-Papiere an der Börse XETRA war der 25.09.2019. Damals wurde der erste Kurs eines TeamViewer-Anteils bei 26,25 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
