Profitable TeamViewer-Anlage? 26.02.2026 10:03:25

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in TeamViewer-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurde die TeamViewer-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,34 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 65,210 TeamViewer-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des TeamViewer-Papiers auf 4,53 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 295,40 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 70,46 Prozent verringert.

Alle TeamViewer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 703,84 Mio. Euro. Der erste Handelstag der TeamViewer-Papiere an der Börse XETRA war der 25.09.2019. Damals wurde der erste Kurs eines TeamViewer-Anteils bei 26,25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com

