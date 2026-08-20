TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in TeamViewer-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der TeamViewer-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 27,43 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die TeamViewer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 364,564 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 6,67 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 431,64 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 75,68 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für TeamViewer eine Börsenbewertung in Höhe von 1,04 Mrd. Euro. Am 25.09.2019 fand der erste Handelstag der TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der TeamViewer-Anteilsschein bei 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at