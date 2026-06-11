TeamViewer Aktie

TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

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Investmentbeispiel 11.06.2026 10:03:36

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in TeamViewer-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurde die TeamViewer-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,48 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 95,420 TeamViewer-Anteilen. Die gehaltenen TeamViewer-Papiere wären am 10.06.2026 531,01 EUR wert, da der Schlussstand 5,57 EUR betrug. Mit einer Performance von -46,90 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von TeamViewer belief sich zuletzt auf 900,99 Mio. Euro. Am 25.09.2019 fand der erste Handelstag der TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA statt. Die TeamViewer-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com

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