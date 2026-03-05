TeamViewer Aktie

TeamViewer

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

Profitabler TeamViewer-Einstieg? 05.03.2026 10:03:31

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in TeamViewer gewesen.

Am 05.03.2021 wurde das TeamViewer-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen TeamViewer-Anteile an diesem Tag bei 42,17 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die TeamViewer-Aktie investierten, hätten nun 237,135 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der TeamViewer-Aktie auf 4,53 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 073,75 EUR wert. Damit wäre die Investition um 89,26 Prozent gesunken.

TeamViewer war somit zuletzt am Markt 702,27 Mio. Euro wert. Der TeamViewer-Börsengang fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des TeamViewer-Papiers lag damals bei 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu TeamViewer

