TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in TeamViewer-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die TeamViewer-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der TeamViewer-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 15,77 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 6,341 TeamViewer-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.04.2026 auf 4,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31,19 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 68,81 Prozent verringert.

Alle TeamViewer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 778,24 Mio. Euro. Das TeamViewer-IPO fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der TeamViewer-Aktie lag beim Börsengang bei 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at