TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden TeamViewer-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die TeamViewer-Aktie letztlich bei 15,82 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 632,311 TeamViewer-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (6,33 EUR), wäre das Investment nun 4 002,53 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 59,97 Prozent.

Zuletzt ergab sich für TeamViewer eine Börsenbewertung in Höhe von 1,01 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des TeamViewer-Papiers fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des TeamViewer-Papiers lag damals bei 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at