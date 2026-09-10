TeamViewer Aktie

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WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

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Lukrative TeamViewer-Anlage? 10.09.2026 10:03:55

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren TeamViewer-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden TeamViewer-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die TeamViewer-Aktie letztlich bei 15,82 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 632,311 TeamViewer-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (6,33 EUR), wäre das Investment nun 4 002,53 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 59,97 Prozent.

Zuletzt ergab sich für TeamViewer eine Börsenbewertung in Höhe von 1,01 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des TeamViewer-Papiers fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des TeamViewer-Papiers lag damals bei 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com

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03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
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28.07.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
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